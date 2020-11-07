رئيس "الوطنية للانتخابات" للمواطنين: لا تتخاذلوا في الإدلاء بأصواتكم

ناشد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الشعب المصري، الذين لهم حق التصويت سواء كانوا إمرأة أو شباب أو رجال، بالنزول إلى اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم بكثافة، في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى اليوم وغدًا، في عدد من المحافظات المصرية.

وأضاف "لاشين"، خلال لقاء له على شاشة "Extra news"، أن نزول المصريين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ليس إدلاءا بالأصوات لصالح ناخب بعينه ولكن لصالح مصر، "هذه قيمة مصر بأولاد مصر في الإدلاء بصوتهم أمام العالم أجمع".

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة النزول، قائلًا: "لا تتخاذلوا في النزول إلى اللجان وأسرعوا في الإدلاء بأصواتكم حتى يكون هناك ترسيخ للعملية الديمقراطية داخل مصرنا الحبيبة".

وانطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي "القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة، لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة، على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكل المقرات ومحيطها، ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.