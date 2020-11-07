رئيس"الوطنية للانتخابات" يستعرض 4 ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات الخاصة بالهيئة، تأكدت منذ الصباح الباكر، من فتح جميع اللجان في المواعيد المقررة قانونًا، وتلقت شكاوى غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية، وما زالت حتى الآن، تستكمل عملها، "لو فيه حاجة هنطلع ونقولها، نحن نقف على مسافة واحدة من جميع المُرشحين".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "Extra news"، أنه حال ورود أي شكوى للهيئة، يتم فحصها وحلها في الحال، وإذا كانت تستلزم إجراءات، يتم اتخاذ هذه الإجراءات داخل الهيئة فورًا، إلا أنه لم ترد شكاوى للهيئة حتى الآن، تستدعى اتخاذ اجراءات، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا سلطان عليها، وتدير الانتخابات بنزاهة القاضي وحيادة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد اللجان الفرعية في 13 محافظة، التي تُجرى فيها الانتخابات "9468" لجنة فرعية، يُشرف عليها 12 ألف قاضي، ما بين أصلي واحتياطي، ويساعده داخل اللجان 65 ألف موظف، بينما عدد مرشحي المقاعد الفردية 2084 مرشح، وعدد القوائم المرشحة 4 قوائم.

وأوضح إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة من 10 قضاة من الهيئات والجهات القضائية، يدير الجهاز التنفيذي مستشار ويساعده ونوابه مستشارين في أداء العمل داخل الهيئة، وهذه ضمانه أولى لنزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن هناك قاضي على كل صندوق وهذه ضمانه ثانية، كما أن المنظمات المحلية والاجنبية تقوم بمتابعة الانتخابات داخل اللجان الفرعية وأثناء عمل اللجان العامة، وهذه ضمانه ثالثة، فضلًا عن أن الإعلام المحلي والدولي يقوم بمتابعة الانتخابات في اللجان الفرعية واللجان العامة، وهذه ضمانه رابعة.