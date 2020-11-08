حمو بيكا: بيتكلموا عليا عشان مليش ظهر.. خايف اتحبس قبل ما أشوف ابني

استنكر حمو بيكا، مغني المهرجانات، الهجوم الشديد عليه من الكثيرين، بعد حضوره حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، وكذلك تصريحات هاني مهنا والد العروس، بأنه لم يدعوه للفرح، حيث قال "أنا تعبت والله، أنا إنسان متواضع، أبسط خلق الله، شقيت كتير وتعبت في حياتي كتير".

وأضاف "بيكا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم": "كل اللي أنا عملته، إن الاستاذة هنادي دعتني للفرح بتاعها ومش اتأخرت وروحت، والدها أنا معرفهوش شخصيًا، إزاي أنا أطلع من إسكندرية من بلدي، لبلد تاني عشان أحضر فرح أنا مش معزوم فيه".

وتابع: "أنا حققت نجاحات كتيرة في حياتي، اللي بشوفه من هجوم الناس ده عشان مليش ظهر، الناس تتكلم عليا، مش كل حاجة بالفلوس أو بالتعليم، لو هما متعلمين مش هيتكلموا علينا بطريقة شبه دي، التعليم بتاعهم علمهم أنهم يسخروا مني؟، ده غلط".

وواصل: "أنا كنت حابب يسيبوني في حالي، نفسي أبقى في حالي، أنا كل يوم يتعمل لي محاضر، أنا لسه متجوز بقالي شهر و10 أيام، خايف اتحبس ومشوفش ابني"، فيما مازحه سيد علي: "لحقت خلفت في 40 يوم"، لكن رد: "أنا مراتي حامل، أنا مش بقول أي كلام خارج، كل كلامي مضبوط، نفسي حد يقف معايا ويساعدني، أنا كل الناس بتهاجمني".

أزمة كبرى تسبب فيها حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا، على زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بسبب تواجد مطرب المهرجانات، حمو بيكا، صاحب الأزمة الشهيرة مع نقابة الموسيقيين.

وأصدرت النقابة -السبت- بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما قام به الموسيقار هاني مهنا والد العروس، واستعانته بمطرب المهرجانات حمو بيكا، الصادر حكم قضائي بالحبس في حقه.