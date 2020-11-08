انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا بعد توقفها يومين

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، مساء اليوم، عن انتظام الدراسة اعتباراً من غد الاثنين، بجميع مدارس مديرية التربية والتعليم، بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تقرر انتظام الدراسة اعتباراً من غد الاثنين، بجميع المدارس، بعد تعطلها على مدار اليومين الماضيين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، قد أعلن، قبل قليل، أن الدراسة سوف تنتظم بجميع كليات ومعاهد الجامعة، اعتباراً من غد الاثنين، بعد تعطلها على مدار اليومين الماضيين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية على عمداء الكليات ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الإجراءات الالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على البوابات، وارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم المستمر للقاعات والمعامل، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بما لايقل عن متر بين الأفراد، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى.

كما شدد "جابر" على اتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوقيع عقوبات على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية من قبل السلطة المختصة.