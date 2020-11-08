محافظ الإسكندرية: الطقس مستقر.. وقد نعطل الدراسة غدا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد بداية موسم النوة، إذ أن المحافظة تتعرض لعدد كبير من النوات تبدأ من شهر أكتوبر حتى شهر إبريل، وتكون فيها الأمطار غزيرة، لكن منذ عام 2015 وحتى الآن بدأت غزارة تزداد على الساحل الشمالي والمحافظة وتغيرت مواعيدها بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن التغيرات المناخية على مستوى العالم تؤدي إلى تغيرات في الأجواء، مشيرًا إلى أنه قرر تعطيل المدارس اليوم الأحد وأمس السبت بسبب مواعيد النوة: "نشهد لليوم الثالث تواليًا نوة قوية جدًا ونتابع مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل مباشر كل ساعتين للحصول على الخرائط الخاصة بتوقعات اماكن سقوط الأمطار".

وتابع: "كمية الأمطار غير معتادة، وهو ما يجعلني أطرح مشكلة تهالك البنية التحتية بالمحافظة، وكان للقيادة السياسية رؤية سياسية ثاقبة بضرورة وقف المباني العشوائية".

وأشار، إلى أن البناء العشوائي أدى إلى تهالك البنية التحتية وهو ما أثر على التعامل مع الأمطار: "لما تنزل كمية أمطار 8 أضعاف الطاقة الاستيعابية هتنزل الشارع".

وحول إمكانية تعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيء، قال: "حتى الآن الأمور مطمئنة وأتابع الوضع مع هيئة الأرصاد الجوية، وإذا توقعت الهيئة سقوط أمطار غزيرة في الفجر سأعلن تأجيل الدراسة ولن أعلن الآن؛ لأن الأمور مستقرة، فالنوة مستمرة لكن الأمطار خفيفة أو متوسطة ومن المحتمل أن تزداد شدتها في الساعة العاشرة".

وحول حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، أكد محافظ الإسكندرية أنه كان يجب أن يقام حفل الافتتاح وحفل الختام في مكان مكشوف للوقاية من كورونا: "كانوا عاوزين يعملوه في قاعة مغلقة، فاعترضت ووزيرة الثقافة ووضحنا هذا الأمر للقائمين على الأمر، ونتابع معهم ولو كانت الحالة الجوية تسمح بتنظيم الحفل في مكان مفتوح فإننا سننظمه للترحيب بالفنان وضيوفنا".