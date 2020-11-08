خبير شؤون برلمانية: الانتخابات شهدت منافسة قوية في كثير من الدوائر

قال الدكتور أبوالفضل الإسناوي، خبير الشؤون البرلمانية، إن الانتخابات البرلمانية في جولتيها الأولى والثانية شهدا وجود منافسة قوية للمرة الأولى في كثير من الدوائر.

وأضاف "الإسناوي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك الكثير من الدوائر الساخنة تحدث فيها المنافسة بين عائلات برلمانية قديمة، وحاليًا تغير المشهد الانتخابي وسط مشاركة الشباب والوجوه الجديدة، موضحًا أن كل تلك العوامل أدت إلى زيادة معدلات سخونة الدوائر، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الترشح على المقعد الفردية في البرلمان، والذي يصل نسبته لـ26.6%، ما يؤدي إلى منافسة حقيقية أكثر اشتعالا مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأكد خبير الشؤون البرلمانية، أن هناك العديد من الدوائر الساخنة في الانتخابات الحالية مثل دائرة المعادي نظرًا لوجود عدد كبير من المتنافسين والأحزاب المتنافسة ومدينة نصر ومصر الجديدة، ودوائر أخرى في محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن الجغرافيا الأساسية في انتخابات ما قبل 2015 كان المنافسين عائلات بعينها، وحاليًا هناك تغيير في التكوين الجغرافي والديمجرافي بالدوائر البرلمانية، فضلا عن خروج رموز العائلات البرلمانية من الانتخابات ودخول أشخاص أخرى.