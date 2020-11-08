عمر كمال عن حضوره حفل زفاف هنادي مهنا: كنّا معزومين.. وإحنا ناس نشرف

استنكر عمر كمال، مغني المهرجانات، الهجوم الشديد عليه بعد حضوره حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، وكذلك تصريحات هاني مهنا والد العروس، بأنه لم يقم بدعونه للفرح، حيث قال: "فيه حاجة الناس متعرفهاش في فرح هنادي مهنا، إحنا كان عندنا أغنية أنا وحمو بيكا هنصورها كليب ووقفناها عشان نلبي الدعوة".

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن بيكا جاء من الإسكندرية خصيصًا لحضور حفل الزفاف، "قعد من الصبح لحد بليل في الفندق تقديرًا للفنانة هنادي مهنا، لأنها كلمته وهو كان مشغول ومشافش التليفون، وأنا قولت لحمو بيكا تعالى عشان متزعلش".

وأوضح مغني المهرجانات، أن حضور بيكا حفل الزفاف ليس مجاملة له بل جاء نتيجة دعوة قدمتها له هنادي مهنا، "هي كلمت حسن شاكوش وحمو بيكا مردوش، استأذنتي بالنيابة عنهم أعزمهم، وقالت لي لو كده دخلني في مكالمة جماعية بيهم وأعزمهم، قولتلها خليكي في فرحك ربنا يسعدك وأنا هقولهم، وبالفعل قولتلهم ولبوا الدعوة".

وتابع: "إحنا مش متطفلين، إحنا ولاد ناس وكويسين، إحنا برضو ناس تشرف، لبينا الدعوة بكل أدب واحترام"، موضحًا أنه لم يدخل حفل الزفاف متخفيًا كما ردد البعض، بل أن القائمين على الحفل طلبوا منهم الحضور من خلف المسرح حتى تكون مفاجأة للجميع، "متسحبناش زي ما قالوا".

وواصل: "إحنا التزمنا وملتزمين مع النقابة وروحنا امتحنا، مفيش كلمات خارجة، من بعد بنت الجيران ماشيين كويس تحت مظلة النقابة.. ربنا يصلح الحال"، فيما قدم حمو بيكا الاعتذار لهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والاعتذار لكل نقابة الموسيقيين، أنا معملتش حاجة إني أخد سنتين سجن، الظلم حرام".