القصة الكاملة لأزمة مطربي المهرجانات مع فرح ابنة هاني مهنا

أقيم مساء السبت الماضي، حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنى، في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من أصدقاء العائلتين من داخل وخارج الوسط الفني.

ومن بين المدعوين حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا الذين تفاعلوا مع العروسين بأغانيهما الشهيرة.

لنتفاجأ ثاني يوم بعد حفل الزفاف بقرار نقابة الموسيقيين تستنكر فيه دعوة حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال حفل الزفاف.

وأصدرت النقابة بيانا وشددت فيه على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهني بحمو بيكا في فرح نجلته، ما أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.ورصدت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد، بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.

وقال وقتها هاني مهنا في تصريح لـ"الوطن": "تفاجأت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".وأضاف: "أرسلت قائمة المدعوين لهاني شاكر لكي يتأكد من عدم دعوتي لهم، وللعلم أنا لا أعرف شكل حمو بيكا، حتى أدعوه لفرح ابنتي".

ليؤكد كل من عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا "للوطن"توجية دعوه خاصة بهم من هنادي مهني العروس والتي شدتت علي حضورهم الحفل.

لتظهر الفنانه هنادي مهنا عبر فيديو نشرته هنادي عبر الاستوري الخاصة بها بأنستجرام ،تعتذر لعمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا وتعلن انها هي من وجه لهم الدعوه.

وقالت هنادي في الفيديو "كان لازم اظهر لاتحدث في الموضوع انا بالفعل دعيت عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا لاني احبهم واحب اغانيهم ،وبالفعل ابي لم يكن يعلم بدعوتي لهم فقد عملت الموضوع مفأجاه للجميع

واضافت هنادي انتوا نورتونا وشرفتونا وانا من الفانز بتاعكو وبحبكو

وعلّق "شاكوش" على الفيديو قائلا: "ربنا يسعدك ياهنادي إنتي وأحمد يارب ألف مبروك، وإحنا اتشرفنا إننا جينالك".وقال عمر كمال: "ربنا يسعدك ياهنادي انتي واحمد يارب ألف مبروك وإحنا اتشرفنا إننا جينالك، شهر عسل سعيد ياحلوين".وأضاف حمو بيكا: "ألف مبروك يا هنادي وشرف لينا إننا جينا وفرحناكي".