مايكل مورجان: حظوظ ترامب كبيرة للفوز في هذه الحالة

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك أزمة في التصويت بالبريد هذا العام، كما أن ولاية بنسلفانيا التي يعتقد البعض أنها تم الحسم فيها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، تنتظر قرار المحكمة، لذا يبدو المرشح الرئاسي دونالد ترامب، غير مكترث، لأنه قد تلغي المحكمة الأصوات الانتخابية بعد 3 نوفمبر، التي أتاحت لولاية بنسلفانيا، احتسابها في سابقة الأولى من نوعها، وعندها ستكون حظوظ ترامب في الفوز كبيرة.

وأضاف "مورجان" في مداخلة عبر برنامج "سكايب" في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن المرشح جو بايدن دخل وهو يجرى أمس، في رد ذكي على اتهامات ترامب له بأنه عجوز، ولا يجب ترشحه للرئاسة، وكان بايدين واضحا، عندما قال في أحد مؤتمراته، أنه اختار كاميلا هاريس نائبة شابة له، لأن لديها طاقة وهو قد لا يعيش كثيرا.

وأشار الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن هاري لديها أحلام بأن تكون أول سيدة ملونة ترأس الولايات المتحدة الأمريكية وساعدت بادين للوصول إلى سدة الحكم ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة لكنه لم يفصح عن برنامجه الانتخابي لكنه أكد على إرجاع برنامج الرئيس الأسبق باراك أوباما الصحي "أوباما كير" ولم يعلق عن سياسته بعد تغير الشرق الأوسط أو البرنامج النووي الإيراني.