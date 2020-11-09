"التعليم" تستعد لموجة كورونا الثانية بتعقيم المدارس كل 6 ساعات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذ إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا حال حدوثها الفترة المقبلة، من خلال تعقيم المدارس كل 6 ساعات.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن العملية التعليمية بالمدارس تسير بصورة منتظمة وطبيعية، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت كل احتياطاتها اللازمة لمواجهة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا حال حدوثها.

وشدد على أن فكرة إلغاء العام الدراسي الجديد غير مطروحة على الإطلاق، وأن الوزارة لديها تحدٍ كبير في إنجاح العام الدراسي الجديد.

وشدد "مجاهد"، في تصريحات لـ"الوطن"، على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بارتداء الكمامات الطبية وتنفيذ إجراءات السلامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط جدا، كما أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر وغير مقلق على الإطلاق.

وترصد "الوطن"، تفاصيل إجراءات وزارة التعليم في المدارس للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وهى كالتالي:

1- ضرورة ارتداء الكمامات للتلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية داخل المدارس.

2- التهوية للفصول والمعامل، ومنع التدخين وتجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام.

3- تخصيص غرف عزل بالمدارس لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

4- خروج الطلاب لتناول الطعام في فسحتين بتوقيتات مختلفة.

5- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلوسهم.

6- تحقيق التباعد أثناء عملهم في مجموعات وما يجب أن يُتبع أثناء الفسحة المدرسية.

7- تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية، والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل.

8- ترك مسافة آمنة بين الطلاب داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح وعدم المصافحة.

9- تطبيق دليل مكافحة الأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد.

10- التحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة.