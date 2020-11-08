خبراء يشرحون كيفية تحجيم إصابات كورونا في المناطق صاحبة المعدل الأعلى

مدن محددة في محافظات مختلفة كانت الأعلى معدلا للإصابات بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى لها اليوم، فالمناطق الأعلي إصابة في القاهرة هي "حلوان، المطرية، المرج، الشرابية".

وفي محافظة الجيزة أعلى معدل إصابات في "الوراق، بولاق الدكرور، إمبابة، وأوسيم"، أما في الاسكندرية في مناطق "المنتزه، شرق الإسكندرية، وسط الإسكندرية"، وتتميز تلك المناطق التكدس السكاني بها والازدحام المستمر.

الدكتور محمد مختار، أستاذ الفيروسات، أوضح أن تلك المناطق بها أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، لأنها بها تكدس كبير في أعداد السكان، موضحا أن تلك المناطق لا تخلو من الزحام، موضحا أن ذلك يعد بيئة جيدة لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وأضاف مختار لـ"الوطن"، أن هناك عامل آخر من الممكن أن يكون سببا في انتشار الفيروس، من بينها عدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بطريقة خاطئة، وكذلك إهمال غسل اليدين بصورة منتظمة وبالطرق الصحية، كذلك عدم الاهتمام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي مع الآخرين، مشيرا إلى أن كل تلك سلوكيات خاطئة تتسبب في انتشار الفيروس.

وتابع أستاذ الفيروسات، أن الحل الوحيد لخفض أعداد الإصابات في تلك المناطق، هي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بصرامة شديدة، ما بين ارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والاهتمام بغسل اليدين بصورة منتظمة وصحيحة.

من الناحية الاجتماعية أوضحت الدكتورة سامية، أستاذ علم الاجتماع، أن غياب الوعي بين بعض سكان تلك المناطق سببا في انتشار الفيروس، موضحة أن غياب الوعي سببا في عدم تقدير تلك الفئات لخطورة الفيروس وكذلك مخاطر التعامل الخاطئ في تلك الظروف.

وأضافت خضر لـ"الوطن"، أن تلك المناطق بحاجة لعرض أهمية الإجراءات الوقائية، وتذكيرهم بتأثير إهمالها على صحتهم وصحة أسرهم، مضيفة أن برامج التوعية يجب أن تكون في شاشات التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تشديد متابعة تلك الإجراءات بصفة مستمرة.