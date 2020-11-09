أستاذ إعلام: بعض المذيعين يسيئون للدولة ويعطون الفرصة للإعلام المعادي

قال الدكتور محمود يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك ممن يترأسون بعض المنابر الإعلامية المصرية يسيئون للدولة المصرية أكثر مما يفعله الإعلام المعادي.

وأوضح يوسف في تعقيب له بالجلسة الخامسة والأخيرة من المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة بني سويف، أن هؤلاء ممن يشتغلون بالإعلام في مصر يفتقدون للمهنية ويعطون ما يوصف بالإعلام المعادي الفرصة "لنسج خيالات" بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن أحد أهم أساليب ضبط المشهد الإعلامي أن يتبوأ خريجو أقسام الإعلام بالجامعات المصرية المؤهلون لهذه الأماكن.

فيما طالب الدكتور محمد سعد إبراهيم أستاذ الصحافة جامعة المنيا، والذي عقب على أحداث الجلسة الختامية، بأهمية وجود قانون حرية تداول المعلومات، لافتا إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية مارست تضليلا خلال 70 عاما مضت بحسب تعبيره.

وناقش مؤتمر الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال الذي عقدته كلية الإعلام بجامعة بني سويف، في جلسته الخامسة والختامية باليوم الثاني موضوع الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي.

وشملت الجلسة عددا من الأبحاث المقدمة ومنها دور القائم بالإتصال في الصحف المصرية في مواجهة حروب الجيل الرابع، "الحج في الخطب السياسية_خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل السفارة الأمريكية وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل كنموذج"، و"مواقع التواصل الاجتماعي وظاهرة التنمر الإليكتروني السياسي وتاثيرها على الأمن القومي المصري".

وضم المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، 5 جلسات، الجلسة الأولى عن التأثيرات المعرفية والسلوكي لبيئة الإعلام الرقمي على الجمهور، بينما تحدثت الجلسة الثانية عن تأثير أشكال الوسائل الرقمية على البنية المعلوماتية، وتناولت الجلسة الثالثة البنية الدلالية والسيميولوجية لخطاب الإعلام العربي في ظل التنافسية، أما الجلسة الرابعة فناقشت مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية، وأخيرا الجلسة الخامسة عن الأمن القومي وحروب الأجيال وتأثيراتها في الإعلام العربي، ثم التوصيات والختام.