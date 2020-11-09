سهير حواس تقدم محاضرة "القاهرة الخديوية " بالأعلى الثقافة اليوم

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، الجزء الأول من محاضرة الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ بكلية الهندسة التخطيط العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بعنوان "قراءة وشرح أجزاء من القاهرة الخديوية"، وذلك في السابعة مساء اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ وضمن برنامج "دعم مبادرة الثقافة بين إيديك"، والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

ويشرف على تنظيم المحاضرة كل من الدكتورة دعاء خليل، والمهندس سيف الله أبو النجا، والدكتور خالد سرور، والدكتور ة سرية صدقي، والدكتورة ميسون قطب، وإسلام الهواري، والمخرجة فاطمة الحاج، وذلك بقاعة المجلس، كما تبث المحاضرة "أون لاين" بقناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على "يوتيوب" و"فيس بوك".

وفي سياق متصل، دعا الدكتورهشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة بالمجلس، المترجمين والناشرين فى مصر والوطن العربى للمشاركة في فعاليات سلسلة قراءة فى كتاب "مترجم"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة "أون لاين"، وتتضمن تقديم المشارك لفيديو لا تتجاوز مدته 15 دقيقة، يقوم خلاله باستعراض وتقديم أحد الأعمال المترجمة من إحدى اللغات الأجنبية إلى العربية والتى تمثل إضافة إلى المكتبة العربية.

ويتم عرض المشاركات التي تعتمدها لجنة الترجمة على صفحة أمانة المؤتمرات على "فيس بوك" وقناتها على "يوتيوب".

وفعاليات برنامج " سلسلة قراءة فى كتاب مترجم " الذى تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، بدأت يوم الثلاثاء 8 سبتمبر من العام الجاري، وتتناول أحد المترجمين فى كل لقاء حيث يتم تقديم كتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية، وفى اللقاء الأول كان الدكتور أنور مغيث مقرر اللجنة هو ضيف الفعالية الأولى حيث قدم قراءة فى كتاب " فى علم الكتابة - للكاتب الفرنسى جاك دريدا".