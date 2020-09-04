سهير حواس: القاهرة الخديوية متحف مفتوح.. وأرفض إدارتها من قبل المحليات

قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم المعمارى بجامعة القاهرة، إن القاهرة الخديوية تعد متحفا مفتوحا، والعقارات التراثية تعد مقتنيات متحفية، داعية إلى ضرورة إنشاء مجلس أمناء لإدارة المناطق التراثية مثل القاهرة الخديوية، مشددة على رفضها لخضوع المباني التراثية للمحليات.

وأضافت حواس فى حوارها لـ"الوطن"، أن وسط البلد تعرضت للإهمال وتأثرت بأنظمة تحديد الملكية ونقل الوزارات إليها علاوة على أن قوانين الإيجارات أثرت بالسلب عليها حيث عائدها ضعيف لا يسمح باستمرار أعمال الصيانة للحفاظ على المبنى، وإلى مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

وسط البلد متحف مفتوح

- ما رؤيتك لمنطقة وسط البلد وتحديدا القاهرة الخديوية؟

وسط البلد متحف مفتوح والعقارات ضمن المقتنيات المتحفية فلكل مبنى تاريخه وجماله وعراقته فالقاهرة الخديوية تعد أبرز خزائن مصر النفيسة فى العمارة. وأذكر أن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق أنشأ مجلس أمناء للقاهرة الخديوية ومجلس أمناء آخر للقاهرة التاريخية وكانت تلك المجالس تضم خبراء الحفاظ على التراث وعدد من ذوي الشأن ومثقفين مثل جمال الغيطاني.

تمويل وخبراء وتفعيل القانون للحفاظ على التراث

- كيف يتم الحفاظ على التراث؟

الحفاظ على التراث له خطوات وأسس لابد من اتباعها، ونحن لانخترع العجلة، حيث توجد مواثيق دولية وعلم يرشدنا على كيفية التعامل مع التراث، والأمر يتطلب تمويل وخبراء وتفعيل القوانين.

إدارة منفصلة للمناطق التراثية

- ما المطلوب لإدارة الحفاظ على التراث؟

لابد من فصل الإدارة بتلك المناطق التراثية عن باق العمران بحيث تكون التبعية لمجلس أمناء مثلا وليس الحي فالمحافظة والحي لديهم أعباء كبيرة في مجالات متنوعة من مياه شرب وصرف صحي ومرافق وخدمات والقضاء على العشوائيات وحل مشاكل المواطنين وخلافه، بينما الحفاظ على التراث في العالم كله مسؤولية جهات أخرى ويوجد علم إدارة الحفاظ على التراث حيث توجد إدارة متخصصة لإدارة المناطق مثل القاهرة الخديوية وتتعامل مع الملاك والحكومة والقطاع الخاص وتفعل القانون.

خضوع التراث للمحليات مرفوض

- هل إدارة المحليات المبانى التراثية خطأ؟

...انا أرفض خضوع التراث للمحليات فرئيس الحى يتعامل مع ملفات متعددة مثل الباعة والصرف الصحى ورغيف الخبز وخلافه وفى نفس الوقت يتعامل مع مبنى عريق له احتياجاته من صيانة وخلافه فهناك تفاوت كبير فى المسئوليات، والتراث لابد من التعامل معه كمقتنيات متحفيه والمناطق التراثية كمتاحف مفتوحة.

التطوير ليس إصلاح واجهات فقط

- محافظة القاهرة أعلنت عن خطة لتطوير القاهرة الخديوية، فكيف ترين ذلك؟

تطوير التراث ليس إصلاح الواجهات وترميمها فقط فهذا مش كفاية، الأمر يتطلب الاهتمام بالبنية الأساسية والصيانة وأعمال السباكة والكهرباء والصرف.

وجود الورش والمخازن مرفوض

- ما المطلوب؟

لابد من تشجيع ملاك العقارات التراثية لتطوير المبانى وعدم السماح بأى أنشطة تجارية داخلها مثل الورش والمخازن والعدد الثقيلة ولابد أن يكون لكل مبنى بطاقة صحية تشمل الصيانة، واقترح إطلاق مسابقة بين ملاك العقارات التراثية وشاغليها بحيث من يحافظ على المبنى يعفى من الضريبة العقارية.

500 عقار تراثى بالقاهرة

- كم مبنى تراثي وسط البلد؟

لدينا حوالى 500 عقار تراثي في وسط البلد وفي مصر كلها نحو 6 آلاف عقار تراثي.

انفاق ملايين على التطوير بدون متابعة

- محافظة القاهرة بدأت مع الجهات الأخرى أعمال تطوير القاهرة الخديوية، فما المطلوب حاليا؟

أعمال تطوير القاهرة الخديوية بدأت من 13 نوفمبر 2014 وليس الأيام الحالية وتم إطلاق مشروع تطوير القاهرة الخديوية بمناسبة مرور 150 عاما عليها لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة وبدأ المشروع بتحويل شارع الألفي وميدان عرابي وشارع الشواربي للمشاة ومعالجة الواجهات وشبكة صرف الأمطار وتوسعة الأرصفة بوسط البلد للاهتمام بالمنشأة مع إزالة الإعلانات أعلى الواجهات والأسطح.

وأذكر أن مجمع التحرير تم إنفاق مبلغ يصل لـ8 ملايين جنيه عليه لإعادة واجهاته لأصلها كما كانت في عام 1951 وإزالة التشوهات التي طالت المبنى عقب ثورة يناير وأيضا كوبري قصر النيل أنفق عليه نحو 8 ملايين لتطويره وحاليا الأعمدة شابها التشويه وتعرضت للكسر والتهشم وهنا نسال أين الصيانة والمتابعة، فلايجوز إنفاق ملايين على المشروعات ثم لايتم متابعة أو صيانة لها، فلابد من حماية التراث من التخريب وانا أتساءل لماذا تهشمت أعمدة الإنارة بكوبري قصر النيل ولماذا مجمع التحرير تم إعادة طلائه فوق بياض الحجر الصناعى فكيف نبدل الألماظ بشيء أقل قيمة منه.

مجمع التحرير كان يحتاج إزالة الأتربة وليس طلاء

- هل كانت هناك حلول أخرى؟

نعم مجمع التحرير كان يمكن تنظيفه بإزالة الأتربة والبقع وليس طلاء الواجهات وتغطية طبقة بياض الحجر الصناعي.

- مجمع التحرير تقرر استغلاله كنشاط استثماري، ما رأيك؟

مجمع التحرير من المبانى التراثية المسجلة، ومسألة ملكيته لا تعنينى، وإنما لابد من الإبقاء عليه حتى لا يختل الميدان.

أعمال التطوير مكلفة وتحتاج 500 مليون

- هل تطوير القاهرة الخديوية يحتاج مبالغ طائلة؟

تطوير القاهرة الخديوية مكلف ويحتاج 500 مليون جنيه على الأقل، فمسألة تطوير واجهات المبنى الواحد تتكلف من مليون إلى 2 مليون أما أعمال التطوير والصيانة من الداخل للعقار تحتاج من 2 لـ2.5 مليون جنيه.

- مادور المجتمع المدنى فى أعمال التطوير؟

..توجد شركات قطاع خاص وملاك عقارات يساهموا بالتبرعات في أعمال تطوير للمباني التراثية.

- ما أبرز التحديات التى تواجه وسط البلد؟

..بالتأكيد الباعة الجائلين وتم نقل أغلبهم بالإضافة إلى سلوكيات بعض المواطنين تحتاج إلى تهذيب ولابد من معرفة قيمة التراث للحفاظ عليه، واذكر أن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق كان محافظ قوي جدا وتمكن من إزالة كل العقبات لتطوير وسط البلد ووقتها كنت أتولى هذا الملف واشتغلنا زي ما الكتاب بيقول وكان السعيد يعقد اجتماع أسبوعي مع القيادات ورؤساء الأحياء والمسئولين عن التطوير لرصد كافة المشكلات وتم معالجتها على الفور.

-هل تعرضت المبانى التراثية وسط البلد للإهمال؟

..التراث الحديث وسط البلد عمره 150 عاما من عهد الخديوي إسماعيل حدثت نقلة نوعية عمرانية حيث تم إضفاء نكهة أوروبية غربية على المبانى مع تمصيرها، وحدث إهمال لتلك الحقبة وظلم وطمس وتعد صارخ ربما بدوافع سياسية، والتاريخ لايمحى بالسياسة ومنطقة وسط البلد تأثرت بأنظمة تحديد الملكية والإدارة الحكومية دون إعطاء المبانى حقها فى الصيانة، وتم تحويل عدد من المبانى التراثية إلى دواوين لبعض الوزارات دون صيانة ورعاية مما أثر بالسلب عليها، أيضا قوانين الإيجار ظلمت التراث فالعقارات الفخمة عالية القيمة إيرادها ملاليم وبالتالي لم تجد ما تحتاجه من رعاية وصيانة.

انهيار عقار قصر النيل "مريب"

- ما رأيك فى وجود نشاط تجاري في تلك المنطقة؟

هذا مرفوض تماما، وأذكر أنه مع خروج شريحة اجتماعية وانتقالها للإقامة في مناطق أخرى حل محلها أنشطة غير مناسبة داخل عقارات وسط البلد من ورش ومخازن وأذكر أن حريق عمارة شارع الشواربي كان بسبب وجود مخزن كاوتش داخلها، ونحن للأسف مع مرور الوقت نفقد قيمة تراثنا حيث فقدنا الأوبرا وشبرد القديم وآخرها عقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل بعدما انهار الشهر الماضي بشكل مريب.

- ما الحالة الإنشائية للعقارات التراثية؟

العقارات التراثية قوية وقائمة على حوائط حاملة وقاومت كل التغيرات والهزات الأرضية لأكثر من 100 عام وبالتالي مسألة انهيار عقار تراثي في وسط البلد أمر شبه مستحيل.

- كيف مزجت المباني التراثية بين ما هو غربي ومصري؟

العقارات بالقاهرة الخديوية لامثيل لها في العالم حتى في أوروبا، فقد شيدها معماريين من فرنسا والنمسا وإنجلترا والشام وتمكنوا من بناء العقارات بروح مصرية فمثلا كوبري قصر النيل صممته شركة فرنسية وتم المزج بين الغربى والفرعونى فى التصميم من إنشاء مسلات خلف أسود قصر النيل الأربعة وبالتالي حدث الاندماج مع الروح المصرية فالمباني غربية الملامح وليست غريبة.

- يتم حاليا إزالة لافتات الشوارع تمهيدا لتوحيدها، فهل هذا مناسب؟

..طبعا، لابد من وقف أعمال التشويه والتلوث البصري التي طالت واجهات المباني من وضع لافتات وخلافه، ولابد من تنظيم الأمر ووقف تلك العشوائية. وأيضا أطالب بالحفاظ على المباني من أي إهمال أو هدم لأي جزء.