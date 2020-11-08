إصابة فايق عزب بفيروس كورونا أثناء تواجده في المستشفى

كشفت السيدة نادية عزب زوجة الفنان الكبير فايق عزب، اصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء تواجده بأحد مستشفيات محافظة الجيزة.

وأوضحت نادية لـ"الوطن"، أن زوجها أصيب بالمرض، أثناء تواجده فى المستشفى للعلاج من مرضه الرئيسي، الذى دخل المستشفى إثره، وهو الالتهاب الرئوي.

وأشارت نادية، إلى أن درجة حرارته أحيانا ترتفع إلى 40 درجة، وهو يعاني حاليا من فيروس كورونا، والالتهاب الرئوي وفيروس مارسا النادر، الذي أصاب به خلال العمليات الجراحية التى قام بها النخاع الشوكي.

وأكدت أنه خلال الأيام المقبلة، سيجري مسحة أخرى.

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب"، في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل "عزب" إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.