مؤشرات أولية: السلاب يتقدم في لجنتي 1 و3 بالجامعة العمالية

أسفرت نتيجة اللجنة رقم 1 بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومقرها الجامعة العمالية، عن تقدم المرشح محمد مصطفى السلاب، بعد حصوله على 204 صوتا، يليه تامر الشهاوي، 74 صوتا، ثم عمرو السنباطي 67 صوتا، ثم طارق شكري 61 صوتا، وحصلت المرشحة سمر فودة، على 53 صوتا، وحصل المرشح حمدى بخيت، على 37 صوت.

فيما أسفرت المؤشرات الأولية للجنة رقم 3، ومقرها الجامعة العمالية، عن تقدم محمد مصطفى السلاب بـ182 صوتا، ثم سمر فودة بـ68 صوت، ثم عمرو السنباطي بـ61 صوت، وحصل المرشح حمدى بخيت على 57 صوت، ثم تامر الشهاوي، بـ54 صوت.

وشهدت الدائرة، منافسة حادة كما اعتادت على مدار الدورات التشريعية الماضية، والمعروفة باسم "دائرة الصفوة"، التي يتنافس عليها 54 مرشحا على النظام الفردي، مقابل 3 مقاعد فقط من إجمالي مقاعد مجلس النواب.

ويأتى نصيب الأحزاب من هذه الدائرة، ليكون بواقع 9 مرشحين، حيث يحظى كلا من النائب الحالى محمد مصطفى السلاب وعمرو السنباطى بدعم حزب مستقبل وطن، والدفع بالدكتور ماهر الجمال وشريف عونى عن حزب حماة الوطن، إسلام الغزولى عن حزب المصريين الأحرار، وائل حنفي عن حزب العربى للعدالة والمساواة، وحزب أبناء مصر يدفع بكلا من طارق عبد العزيز ودكتور يحيى كرامة، ومدحت خفاجى عن حزب الوفد.

أما المستقلين فهم لهم النصيب الأكبر بواقع 45 مرشح، وهم كلا من النائب الحالى اللواء تامر الشهاوى، والنائب الحالى اللواء حمدى بخيت، محمد ممدوح، اللواء باسم فكرى، مدحت يسى، محمد سمير، أحمد كمال، راشد، تامي سمير عبدالقادر، هانى عبدالمجيد، محمد غنيم، سمير عارف، فتحى الكينج، عصام شوشة، محمد البكرى، إبراهيم ريتش، دكتور شادى نور الدين، أحمد سيد محمد، أحمد البرى، محمد الصاوى، دكتور أحمد حسان، دكتور أيمن عبد الله، بشير سالم، الدكتور بدر الدين نورى خطاب، أحمد حمدى حسانين، أحمد عسل، طارق محجوب، محمد محى نوح، ماجد السيد، محمد فاروق حكم، اسماعيل العبادى، ثروت بطرس، محمد الهوارى، طارق شكري.