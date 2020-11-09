زينب غريب وتارا عماد أبرز المخالطين لسلمى أبوضيف قبل إصابتها بكورونا

عدد من الفنانين خالطتهم الفنانة سلمى أبو ضيف والتي أكد مصدر مقرب منها صحة الأخبار التى تداولت مؤخرا، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، الذى انتهى منذ أيام.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن سلمى حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، منتظرة نتيجة المسحة الجديدة.

ومن أبرز المخالطين لسلمى كان تارا عماد وحسن أبو الروس ومصطفى درويش وخالد النبوي وخالد أنور وزينب غريب والتي أعلنت عبر الاستوري الخاص بها على "إنستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وشهد الوسط الفني عددا من إصابات الفنانين بفيروس كورونا أحدثت قلقا كبيرا داخل الوسط الفني وعبر السوشيال ميديا، حيث أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر "فيس بوك" إصابتها بكورونا من خلال بوست كتبت فيه "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيسبوك وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

الاستايلست ريم العدل، أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها بالفيروس، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت أن "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".وأعلنت سارة عبدالرحمن، إصابتها بـ كورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وأيضا مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

الفنانة بسمة أعلنت على "فيس بوك"، إصابتها بكورونا وكتبت: "بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية، الحمد لله تقريبا مفيش أعراض، أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة، بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا، بإذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع".