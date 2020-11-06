بعد إعلان إصابتها بكورونا.. تعرف على مخالطي زينب غريب في الجونة

أعلنت منذ ساعات الفنانة زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها على الإنستجرام، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وكانت زينب غريب أكثر الفنانات تفاعلا في مهرجان الجونة فكانت دائما تظهر بصحبة إسلام إبراهيم وكاملة أبو ذكري ومصطفى درويش وحسن أبو الروس، أصدقائها في مسلسل "بـ100 وش".

كما ظهرت في عدد من الصور نشرتها عبر الانستجرام بصحبة تارا عماد وخالد أنور وشيرين رضا وخالد النبوي.

وظهر عدد من الحالة الإيجابية لفيروس كورونا بين الفنانين بعد عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي فقد أعلنت أمس الاستايلست ريم العدل عبر حسابها وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت أيضا سارة عبدالرحمن أمس إصابتها بكورونا حيث كتبت سارة عبر الفيسبوك "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وسبقهم بأيام مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".