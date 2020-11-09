شاكر: تحسن الأحوال الجوية بداية من الإثنين مع سقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الأمطار كانت أمس أول أمس ولكن بداية من الغد الاثنين ستتحسن الأحوال الجوية وتخف الأمطار باستثناء مطروح والسلوم وستكون الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على القاهرة.

وأضافت "شاكر" في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن الأحوال الجوية ستتحسن في مختلف المحافظات وستخف حدة الأمطار في السواحل الشمالية والدلتا.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فصل الشتاء سيبدأ بعد شهر ونصف أما فصل الخريف فيتميز بالتقلب في الطقس وهذا العام الأمر أخف من التقلبات التي حدثت العام الماضي في 22 أكتوبر عند سقوط الأمطار بغزارة ساعات طويلة الأمر الذي أثر على الحالة المرورية بشكل كبير.

أوضحت "شاكر" أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض فستسجل 25 العظمى و19 للصغرى في المعدلات الطبيعية.

وشهدت القاهرة وبعض المحافظات سقوط أمطار متوسطة وغزيرة بالتزامن مع إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020.