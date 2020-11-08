التنمية المحلية: ننسق مع المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة معنية بتطبيق التكليفات الخاصة باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن أجهزة الوزارة المتمثلة في الأحياء، بدأت تمر على المطاعم والكافيهات، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكيد على استخدام 50% من طاقتها الاستيعابية، وفق ما قررت اللجنة، بالإضافة إلى أن تكون الأدوات المستخدمة في الأكل والشرب أحادية الاستخدام.

وحول الاستعدادات لمواجهة الطقس السيء في المحافظات، أكد قاسم، أن الوزارة تنسق مع المحافظات منذ فترة، كما أن غرفة عمليات الوزارات، تابعت انتخابات مجلس النواب، وتتابع الاستعدادات القصوى للتعامل مع الطقس السيء، بالتنسيق مع كل القطاعات الخدمية، لاستيعاب مياه الأمطار وإعادة تمركز السيارات والآلات وغيرها.

وأردف، أن الأمطار سقطت في محافظة الإسكندرية منذ مساء السبت بكثافة أعلى من المعدلات الطبيعية لكن الوزارة تتواصل مع المحافظة على مدار الساعة مع المحافظة، كما يتواصل وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والتأكيد على التواجد في الشارع مع الناس والاستعانة بالمنطقة المركزية في المحافظات بحيث يتم ضخ الآلات والمعدات الخاصة للتعامل مع الوضع.