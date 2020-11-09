عكاشة: الانتخابات في سيناء شهدت مشاركة كثيفة ووعيا كبيرا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية هو موقف سياسي محمود، حيث إن مشاركة أهالي شمال سيناء في الانتخابات بتلك الرسالة يبعثون برسالة سياسية تؤكد حضورهم بكلمتهم في صناعة القرار في الدولة المصرية، ولا يفرقهم شيء بباقي المحافظات.

وأضاف "عكاشة"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن ظهورهم بتلك الكثافة يؤكد شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية، ويعكس عرض عدد كبير من المرشحين لبرامجهم ما دفع المواطنين للنزول لاختيار الأكثر إقناعا بين المرشحين، موضحا أنه ولإتمام العملية الانتخابية في سيناء بذلت قوات الأمن مجهودا فائقا عبر تأمين اللجان الانتخابية والمواطنين من نزولهم من البيت وحتى يصلوا إلى المقار الانتخابية: "إحنا أمام طرفي معادلة، دولة حريصة على الاستماع واحترام كل صوت في شمال سيناء، ومواطن مؤمن بأنه رايح يصنع مستقبل ومشارك فيه".

وأكد أنه تم رصد عدد من الملحوظات في المرحلة الثانية من الانتخابات، وتتمثل في اقدرة الفائقة في مؤسسات الدولة مجتمعه وكل من شارك في إتمام تلك العملية الهامة بأداء مشرف وعلى أعلي مستوى ممكن، مشيرا إلى أن المواطن المصري بات مقتنعا بتلك العملية الانتخابية، ولا يوجد مواطن يخرج من منزله للمشاركة إلا بعد شعوره بذهابه لمنظومة جادة في اختيار النواب.

وتابع: "سير العمل في العملية الانتخابية يتم بانضباط كامل، وهناك تنسيق للعمل بين مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة على أعلي مستوى يرفع رأس مصر عالميا والقائمين على إخراج ذلك العرس الانتخابي في أبهى حلة".