عمليات القليوبية: نسبة التصويت بانتخابات مجلس النواب 27.6%

أكدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، انتهاء التصويت في كافة لجان المحافظة، حيث أغلقت 1047 لجنة فرعية، في 478 مركزاً انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 11 مركز ومدينة وحي، أبوابها في التاسعة من مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة التصويت.

وأعلنت غرفة العمليات أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومي السبت والأحد، بلغت 27.6% من إجمالي أعداد المقيدين في كشوف الناخبين بمحافظة القليوبية.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن عملية التصويت مرت بسلام وهدوء، وأن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيراً إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، على مدار اليومين، لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد محافظ القليوبية أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أى شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فوراً.