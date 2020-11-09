محافظ الإسكندرية: أمطار السبت والأحد كانت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت أمطارا كثيفة على مدار يومين كانت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية في المحافظة وتم التنسيق مع الصرف الصحي والقوات البحرية لتصريف الشوارع الجانبية التي تضررت لكن الشوارع الرئيسية كانت الأمور أيسر بعد تجديد شبكات الصرف بها.

وأضافت "الشريف" في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن بعض المرافق في عزبة الشيمي كانت الأمطار فيها غزيرة وتم التدخل من جانب المحافظة لحل الأزمة بها.

وأوضح "الشريف" أن المدارس اليوم الاثنين مستمرة في العمل لأن الأمطار ستكون خفيفة غير مؤثرة على سير العملية التعليمية عكس أيام السبت والأحد التي شهدت تعطل الدراسة بشكل كلي.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي استغاثات المواطنين حال وجود أي مشكلات بعد نزول الأمطار في المحافظة الساحلية.

ولفت المحافظ إلى أن هيئة الأرصاد الجوية هي التي يمكنها تحديد إمكانية إقامة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا في استاد برج العرب من عدمه والأمر متوقع علي الحالة الجوية يوم المباراة.