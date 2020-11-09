مؤشرات اللجنة 90 بالسادات: دياب 532 صوتا وطلبة 98

أظهرت النتائج الأولية للفرز في اللجنة 90 ومقرها مركز السادات، تقدم المرشح أحمد أبوزيد دياب بواقع 532 صوتا، بينما حل السيد محمود الشامي في المركز الثاني بواقع 187 صوتا، بينما احتل المركز الثالث عادل طلبة بواقع 98 صوتا.

وشملت قائمة المصوتين في اللجنة الفرعية، 800 صوت، بينما بلغت الأصوات الباطلة 127 صوتا، وبلغ إجمالي عدد أصوات اللجنة 3938 صوتا.

وتواصل اللجنة العامة لدائرة منوف السادات سرس الليان، استقبال نتاىج اللجان الفرعية.