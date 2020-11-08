تقدم القائمة الوطنية بعد فرز 48% من الأصوات بالغربية

كشفت المؤشرات الأولية لأعمال الفرز، التي تجريها اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، عن تقدم مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، على حساب قائمة "تيار المستقلين"، بعد فرز حوالي 48% من إجمالي أصوات الناخبين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم مرشحي "مستقبل وطن"، وعلى رأسهم "عامر الشوربجي"، و"محمد بدراوي"، و"مصطفى أبوزيد"، على حساب منافسيهم اللواء "سلامة الجوهري"، و"سلامة داغر"، عقب فرز ما يزيد على 50% من إجمالي الأصوات علي مستوى اللجان بمركزي زفتى والسنطة.

وفي دائرة المحلة الكبرى، أظهرت المؤشرات الأولية، بعد فرز الأصوات في قرابة 12 لجنة، تقدم المهندس "محمود الشامي"، بحصوله على 7 آلاف صوت، بينما حصل "حامد الزعبلاوي" على 4256 صوتاً، فيما حصل اللواء "حسام عبدالغني" علي 4021 صوتاً، وحصل "أحمد بلال البرلسي" على 3451 صوتاً.

وترأس الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب، بحضور جميع وكلاء الوزراء والتنفيذيين.

ووجه المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة، وتذليل أي عقبات أمام الناخبين، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم اللجان أولاً بأول، مشيرا بتواجد كراسى متحركة لكبار السن.

وكان محافظ الغربية قد أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و155 معهد أزهري، و23 مركز شباب، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالنزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.