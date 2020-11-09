شريف دويش: الإعلام العربي مأزوم ونحتاج لانتخابات رقمية مثل أمريكا

أكد الدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، أن الإعلام العربي مأزوم بشكل كبير في الوقت الحالي، ومستقبله على المحك في ظل التحولات الرقمية رغم ما نشهده من تطورات.

جاء ذلك خلال ترؤسه فعاليات الجلسة الرابعة من المؤتمر العلمي الدولي الذي عقدته كلية الإعلام بجامعة بني سويف على مدار اليومين الماضيين بعنوان "مستقبل الإعلام العربي في ظل التحولات الرقمية"، وأضاف أنه يجب أن نعلم جيدًا أن سياسة المنع والحجب لن تكون السبيل في التطور الرقمي سواء في الواقع الحالي أو المستقبل القريب.

وذكر اللبان أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلق قريبًا أقمارا صناعية في الفضاء تعمل على بث الإنترنت في العالم أجمع مجانًا حيث لن يكون هناك رقابة أو حجب، وذكر أن من يعتمد الآن سياسة الحجب يجب أن يعيد تفكيره فيما هو مقبل؛ لأنه لن يستطيع القيام بذلك "يقصد سياسة الحجب والمنع".

وتحدث عن أزمة حروب الهاشتاج الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، والشائعات والأخبار والحسابات الزائفة في الإعلام العربي، وأكد أنه يجب أن نطور الإعلام بما يستحقه ونتخلى عن كل تلك الأشياء.

اللبان: فوز بايدن برئاسة أمريكا يضع المنطقة العربية في تحديات كثيرة

وذكر أن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية يضع المنطقة العربية في تحديات كثيرة بالعديد من الملفات؛ فيجب أن نرجع كخبراء وباحثين كل ما يتعلق بمجال الإعلام.

وأبدى غرابته من الحكومات العربية كونها مؤمنة بالتحول الرقمي في الخدمات التي تقدم للظفر بالمال، وعدم تفعيلها في الخدمات الأخري، فمثلاً لو كان لدينا انتخابات رقمية فكانت لن تستمر أكثر من يومين مثلما يحدث بالخارج.

وقدم الدكتور عبدالله محمد، بمعهد الجزيرة، ملخص بحثه والذي اكد علي هناك مشكلات في البحث العلمي متعلقة بالمجتمع، ولكل باحث متطلبات قاعده في اداء مهامه البحثية دون عوائق، كما يجب توفير قاعدة بيانات تساعد الباحثين في اداء مهامهم البحثية، ويجب الحرص علي الاستفادة من التجارب الأجنبية واعادة صياغتها كما يتوافق مع مجتمعاتنا العربية.

وعرضت أحلام محسوب ملخص بحثها تحت عنوان أشكال عرض القنوات الفضائية المصرية للبرامج الكوميدية دراسة تحليلية لقنوات ( النهار – CBC - dmc ) خلال الفترة من عام 2011 الى 2019موتوصل البحث لعدة نتائج اهمها ان قناة النهار من أكثر القنوات المصرية عينة الدراسة التي تهتم بالبرامج التلفزيونية الكوميدية، وحصل تصاعد في إنتاج القنوات المصرية للبرامج التلفزيونية الكوميدية من عام2011 صعوداً بطئ بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى كانت تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وتميل البرامج التلفزيونية الكوميدية في القنوات الفضائية عينة الدراسة إلى طرح الموضوعات الاجتماعية أكثر من المضامين الأخرى، كما تميل القنوات الفضائية المصرية عينة الدراسة الى عرض البرامج التي تحمل طابعاً درامياً كوميدياً .

وعرضت سارة شعبان حسن ملخص بحثها بعنوان الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات متعددة الجنسياتوقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أبرزها تصدر تطبيقات" الواتس آب، الفيس بوك، اليوتيوب، تويتر" مقدمة التطبيقات الأكثر استخداماً من قبل ممارسي العلاقات العامة في الشركات – عينة الدراسة، واتفاق غالبية ممارسي العلاقات العامة على أن استخدام تطبيقات العلاقات العامة الرقمية يمكن ممارسي العلاقات العامة من أداء عملهم بصورة أسرع وأفضل، بالإضافة إلى مساهمة التطبيقات الرقمية لممارسي العلاقات العامة في سرعة نقل الأخبار والقرارات إلى العاملين بالشركة، وسهولة عملية التواصل والتفاعل مع العاملين بالشركة.

وعرضت يسرا عكوش ملخص بحثها بعنوان قضايا التنمية الثقافية كما تعكسها مواد الرأي في الصحف المصرية اليومية بعد ثوره 30 يونيو 2013موجاء تجديد الخطاب الديني في مقدمة اهتمام صحف الدراسة؛ حيث اتفقت الصحف الثلاث على الاهتمام بمحاربة القيم السلبية في المرتبة الثانية، وفى المرتبة الثالثة جاءت المحافظة على الهوية الوطنية، والمرتبة الرابعة جاءت الاهتمام بالمشروعات الثقافيَّة الكبرى، كما قل اهتمام صحف الدراسة بتطوير البحث العلمي وتشجيع الإبداع؛ حيث وصلت نسبته (0,9%)، وندر الاهتمام بالانفتاح والاستفادة من الثقافات الغربية؛ حيث بلغت نسبتها إجماليا (0,5%).

كما عرض محمد عبد الحليم حافظ ملخص بحثه بعنوان أليات توظيف المنظمات الدولية العاملة في مصر لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البحث وجود فجوة في عدد المعجبين والمتابعين بين المنظمتين حيث وجدنا عدد متابعين ومعجبين صفحة منظمة الصحة العالمية يتعدى الأربع ملايين أما صفحة منظمة اليونيسكو وجدنا العدد لا يتعدى الـ64 ألف معجب ومتابع، ووجود اختلاف بين المنظمتين في تفعيل صفحاتهم فوجدنا اهتمام منظمة اليونيسكو بعرض منشورات بشكل يومي على صفحتها على الرغم من قلة عدد المتابعين مقارنة بمنظمة الصحة العالمية إلا أنها تتفوق على منظمة الصحة العالمية في تنشيط صفحتها يوميا بل أكثر من منشور في اليوم الواحد وهذا أدى إلى تزايد عدد منشورات اليونيسكو.

وعرض أحمد محمد عبد الله ملخصا بحثه بعنوان توظيف صحافة الفيديو في المواقع الإلكترونية المصرية.

وعرض أيمن عبد الله لبيب دور المواقع الرياضية الإليكترونية المصرية في معالجة الأزمات الرياضية، وأظهرت نتائج الدراسة أن دور المواقع الإلكترونية الرياضية المصرية لها دور في مواجهة ومعالجة الأزمات الرياضية بصورة واضحة، وهناك أدوار إيجابية يمكن أن تلعبها المواقع الإلكترونية الرياضية المصرية في نشر الوعي بين القراء والجمهور الرياضي حول الآثار السلبية للأزمة الرياضية الموجودة، كما يمكن أن تلعب المواقع الإلكترونية الرياضية المصرية كجزء من الإعلام الرياضي بشكل عام دور الرقيب على أطراف الأزمة الرياضية.

واستعرض الباحث رياض بن ناصر الفريجي، ورقته البحثية بالمؤتمر العلمي الدولي الأول، والذي جاء بعنوان "الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية :قراءة في ديناميكية الواقع وإحداثيات المستقبل".

وأشار "الفريجي"، إلي أن الدراسة توصلت بأن هناك اهتمام دولي وعربي ووطني بموضوع الملكية الفكرية وما يتصل بها من ابتكارات وإبداعات العقل سواء في إنتاج المواد الأدبية والفنية أو في الاختراعات التطبيقية الصناعية، موضحاً أن الملكية الفكرية تعد ثمرة من ثمرات الإبداع الإنساني، وباتت تكتسب أهمية ثقافية واقتصادية واجتماعية في ظل تحولات البيئة الرقمية في المعلومات الذي بات هو الآخر يميز دولة عن أخرى.

وتطرق الباحث سعيد عبد المنعم الدسوقي، بتلخيص ورقته البحثية، خلال المؤتمر العلمي الاول، بعنوان "أثر البيئة التنظيمية على المحتوى الرقمي للعلاقات العامة على موقع الفيس بوك"، واعتمدت هذه الدراسة على دراسة تحليلية.

وشدد على أن دراسته البحثيه توصلت إلى تركيز المؤسسات عينة الدراسة على تزويد الجمهور بمعلومات عن منتجاتها وخدماتها بنسبة 98 %، بالإضافة إلي نشر معلومات تفيد الجمهور في التواصل مع المؤسسة بنسبة 92 %، وجاءت الروابط الإخبارية في المرتبة الثالثة بنسبة 66 %.

وكشفت سارة ماهر، مدرس مساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، عن ورقتها البحثية التي شاركت من خلالها بالمؤتمر العلمي الدولي الأول، والذي جاءت بعنوان "تمثيلات الفقراء في الصحافة المصرية"، واستخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي في إطار المدخل النقدي.

وشرحت علا عبد الراضي، ورقتها البحثية التي شاركت خلالها بالمؤتمر العلمي الدولي الأول، والتي جاءت بعنوان "العوامل المؤثرة علي الآداء المهني للقائم بالإتصال بوسائل الاعلام الاقليميه في ظل الثوره التكنولوجية".

وأوضحت "عبد الراضي"، خلال استعراض ورقتها البحثية، أن الدراسة توصلت إلى الكثير من النتائج منها أن أكثر العوامل المؤثرة التي تؤثر علي الآداء المهني للعاملين في وسائل الاعلام الاقليمية بإختلاف الوسيلة هي صعوبة الوصول الي مصادر معلومات ويليها السياسة التحريرية الصحفية، بالإضافة إلي أن تأثير التكنولوجيا علي الأداء المعني تأثير ايجابي وذلك يعني ضرورة وجود التكنولوجيا وأن المعايير التي تحكم العمل في الثلاث وسائل الاقليمية تصدرتها مواثيق الشرف الاعلامي في الثلاث وسائل.