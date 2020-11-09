مؤشرات أولية لنتائج ببنها: "مسعود" 1755 صوتا.. و"سيف" 1190

أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية باللجان الفرعية ٩٧ و٨٢ و٨٣ ومقرها مركز بنها حصول المرشح مجدي سيف على ١١٩٠ صوتا وجمال حجاج ٦٤٣ صوتا وجمال فؤاد ٣٩٨ صوتا ومجدي مسعود ١٧٥٥ صوتا.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

شهد فرز عدد من لجان شبرا الخيمة الدائرة الثالثة بالقليوبية تقدم لمرشحي مستقبل وطن وتصدرهم نتائج اللجان فيما جاءت نتائج المتحدث الرسمي البرلمان صلاح حسب الله مستقل ومتحدث المترو أحمد بكير حماة الوطن في المرتبة الثانية بعد مرشحي مستقبل وطن ويحاولان اللحاق ولكن الفروق كبيرة.

وأظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية رقم 163 مقرها قليوب الحصر العددي لأصوات المرشحين أن ٦٧٢ أدلوا بأصواتهم منهم ٨٩ باطل و٥٨٣ صحيح وحصول المرشح عادل عامر على ١٢٥ صوتا وإبراهيم عويس على ٣١٠ أصوات ومحمد شريف على ٢١ صوتا.

وأكدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، انتهاء التصويت في كافة لجان المحافظة، حيث أغلقت 1047 لجنة فرعية، في 478 مركزاً انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 11 مركز ومدينة وحي، أبوابها في التاسعة من مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة التصويت.

وأعلنت غرفة العمليات أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومي السبت والأحد، بلغت 27.6% من إجمالي أعداد المقيدين في كشوف الناخبين بمحافظة القليوبية.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن عملية التصويت مرت بسلام وهدوء، وأن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيراً إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، على مدار اليومين، لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد محافظ القليوبية أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أى شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فوراً.