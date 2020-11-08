محافظ القليوبية خلال تفقده اللجان: الناخبون ملتزمون بالإجراءات الوقائية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزة فتحى وكيل الإدارة التعليمية بالخانكة، واللواء خالد كشك رئيس مدينة الخانكة عددا من المقرات الانتخابية وتابع سير العملية الانتخابية بلجان مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية ولجنة مدرسة الشهيد تامر عبد الله الابتدائية بكفر حمزة مشيداً بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية.

وكان المحافظ قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الثانى من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلي لجان الانتخابات، إذ يبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و271 ألفا و78 ناخبا وناخبة.

وأكد انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة حتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، و أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات كما تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

يذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والتى من بينها: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الانتخابية.