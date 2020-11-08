محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ حتى نهاية العملية الانتخابية

أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، كما أثنى على وعي المواطنين، خلال انتخابات مجلس النواب وتزايد الإقبال للمشاركة في اليوم الثاني موجها التحية لكل مواطن أدى التزاماته تجاه وطنه.

وشدد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

جاء ذلك خلال جولة المحافظة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والسيد النجار مدير عام إدارة الخصوص التعليمية وأحمد حشيش وكيل الإدارة التعليمية واللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص عددا من المقرات الانتخابية بمدينة الخصوص حيث تفقد سير التصويت في اللجان الإنتخابية.

وكان المحافظ قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الثانى من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلي لجان الانتخابات، إذ يبلغ عدد الناخبين 3 مليون و271 الف و78 ناخب وناخبة.

وأكد على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة حتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومراجعة أعمال الكهرباء، والإنارة وتوفير مصادر بديلة، وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت، وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

يذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والتى من بينها: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الإنتخابية.