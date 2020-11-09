مؤشرات أولية بشبين القناطر: الصفتي 168 صوتا وصبحي 509

أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية باللجان الفرعية رقمي ٩٤ و٩٣ بشبين القناطر حصول المرشح سمير صبحي على ٥٠٩ أصوات وحافظ عمران على ٥١ صوتا وعبد العزيز الصفتي ١٦٨ صوتا.

وأعلنت اللجنة الفرعية رقم 79 ومقرها مدرسة الحزانية الثانوية بشبين القناطر، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول المرشح حافظ شكري علي 369 صوتا، بينما حصل المرشح سمير صبحي على 155 صوتا، والمرشح محمد عبد الفتاح على 158 صوتا، والمرشح مجدي فؤاد علي 155 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة رقم 79 ومقرها مدرسة الحزانية الثانوية بشبين القناطر، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية باللجان الفرعية ٩٧ و ٨٢ و٨٣ ومقرها مركز بنها حصول المرشح مجدي سيف على ١١٩٠ صوتا وجمال حجاج ٦٤٣ صوتا وجمال فؤاد ٣٩٨ صوتا ومجدي مسعود ١٧٥٥ صوتا.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

شهد فرز عدد من لجان شبرا الخيمة الدائرة الثالثة بالقليوبية تقدم لمرشحي مستقبل وطن وتصدرهم نتائج اللجان فيما جاءت نتائج المتحدث الرسمي البرلمان صلاح حسب الله مستقل ومتحدث المترو احمد بكير حماة الوطن في المرتبة الثانية بعد مرشحي مستقبل وطن ويحاولان اللحاق ولكن الفروق كبيرة

و أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية رقم 163مقرها قليوب الحصر العددي لأصوات المرشحين ان٦٧٢ ادلوا باصواتهم منهم ٨٩ باطل و٥٨٣ صحيح و حصول المرشح عادل عامر علي ١٢٥صوت وابراهيم عويس علي ٣١٠ صوت ومحمد شريف علي ٢١ صوت