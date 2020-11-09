نتائج أولية بلجنة 35 في الجمالية: 240 صوتا لـ حسام زكي و11 لـ حيدر

أسفرت النتائج الأولية بلجنة رقم 35 بمدرسة أمير الجيوش بباب الشعرية، عقب انتهاء عملية فرز الأصوات بها، عن حصول المرشح حسام زكي على 240 صوتا يليه عرفة حمزة وحصل على 83 صوتا، ثم محمد المنصوري بـ81 صوتا، وهاني مرجان بعدد 67 صوتا انتخابيا، ومنى جاب الله بـ25 صوتا.

فيما حصل النائب السابق حيدر بغدادي والذي توفي في الساعات الأولي من صباح الأحد على 11 صوتا فقط.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية 4551، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 735، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 124، فيما جاء إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 611 صوتا في اللجنة الفرعية التي يرأسها عمرو محمود على فراج.