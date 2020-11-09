ظهر بالكمامة.. أين ذهب بايدن في أول زيارة له بعد انتخابه رئيسا لأمريكا؟

في أول زيارة له بعد فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتوليه رئيسا للولايات المتحدة، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأحد، زيارة إلى الكنيسة الواقعة بالقرب من منزله في ولاية ديلاوير لحضور القداس بالكنسية الكاثوليكية، بحسب سكاي نيوز.

بايدن المعروف بأنه كاثوليكي ملتزم، وصل إلى الكنيسة وهو يرتدي الكمامة كما جرى على عادته الظهور بها، بحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة يتولى مهامه رسميا في البيت الأبيض بحلول الـ20 من يناير

يأتي هذا النشاط الأول لـ"بايدن" بعد إعلان فوزه الانتخابي، فيما قال فريقه إنه بدأ عملية الانتقال إلى السلطة، ويحظى بحماية أمنية مشددة في هذه الفترة، كما يبدأ عملية اختيار المسؤولين في إدارته المقبلة.

يذكر أنه يتولى الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة مهامه رسميا في البيت الأبيض، بحلول الـ20 من يناير، أي بعد نحو شهرين من إعلان نتيجة السباق الرئاسي الأمريكي.

وحصل بايدن على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.