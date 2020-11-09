حيدر بغدادي يحصد 16 صوتا بعد وفاته بلجنة 34 في "الجمالية"

حصد حيدر بغدادي، النائب الأسبق والمرشح الحالي عن دائرة الجمالية، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد على 16 صوتا انتخابيا في اللجنة رقم 34 بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين، ضمن انتخابات مجلس النواب.

وأسفرت النتائج الأولية في تلك اللجنة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات عن تقدم حسام زكي بـ359 صوتا، يليه هاني مرجان بـ53 صوتا، ثم محمد المنصوري 47 صوتا، وعرفة حمزة 48 صوتا، ثم منى جاب الله 26 صوتا.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية 5598، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 980، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 305، فيما جاء اجمالي عدد الاصوات الصحيحة 675 صوتا.