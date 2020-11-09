مؤشرات الدائرة الأولى ببورسعيد: عمار 10350 صوتا.. وعبد الناصر 120

أظهرت المؤشرات الأولية للجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية ببورسعيد بمحكمة بورسعيد الابتدائية للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي فردى عن حصول طارق حسن عمار مرشح حزب مستقبل وطن على 10350 صوتا بنسبة 22.58% وسامى عامر 4791 صوتا بنسبة 10.45% وسامى الرشيدى على 4098 صوت بنسبة 8.94 %.

وحصل ياسر البدرى فرغلى على 3780 صوتا بنسبة 8.25% وحصل محمد نور على 3096 صوتا بنسبة 6.70% ووليد عبدالوهاب قوطة على 2993 صوتا بنسبة 6.53% ومختار السنبارى 2595 صوتا بنسبة 6.46% وطار جاد على 2566 صوتا بنسبة 5.60% وطه الجمل على 2034 صوتا بنسبة 4.44% وأسامة عبد الرازق على 1350 بنسبة 2.95% ودكتور أحمد أبو المجد على 989 بنسبة 2.76% ورانيا السادات على 952 صوتا بنسبة 2.08% وسمير خضير على 713 صوتا بنسبة 1.56% ومحمد السادات 562 صوتا بنسبة 1.23 %ووفاء عبد الوهاب على 520 صوتا بنسبة 1.13% وأمل البهائي على 520 صوتا بنسبة 1.13% وعاطف عبد الخالق على 504 أصوات بنسبة 1.10% وإسلام حمص على 361 صوتا بنسبة 79% وإسلام عبد المجيد 361 صوتا بنسبة 79% وجمال فارس على 337 بنسبة 74% ونهاد سعد على 335 صوتا بنسبة 73% وعماد مهدى على 305 أصوات بنسبة 67% وسحر عبدالرحمن على 251 بنسبة 55% ووائل حليقة على 255 بنسبة 49% وعبد ربه يوسف على 200 صوت بنسبة 44% ومحمد مشالى على 200 صوت بنسبة 44% ومحمد ناجى على 170 صوتا بنسبة 37% ووليد كارم على 127 صوتا بنسبة 29% وجمال عبد الناصر 120 بنسبة 26%.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن إجمالي الناخبين بالدائرة الأولى 248337 صوتا وحضر 54431 ناخبا، وإجمالي الأصوات الصحيحة 45840 صوتا والباطلة 8591 صوتا ويمثل الدائرة مقعد واحد.