مطران بورسعيد يدلي بصوته في لجنة مدرسة "أم المؤمنين"

أدلى مطران بورسعيد وضواحيها "الأنبا تادرس"، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنة مدرسة "أم المؤمنين"، داعياً المواطنين إلى الخروج والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد "الأنبا تادرس" أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وتدعو الله أن يولي من يصلح ومن يخدم الوطن والمواطنين، وناشد أبناء بورسعيد النزول والمشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، مؤكداً أن ذلك "واجب وطني" على كل مصري محب لوطنه.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بلجنة مدرسة "المشير أحمد إسماعيل" الإعدادية بنات بحى الشرق، واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات.

ناشد محافظ بورسعيد المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم، موضحاً أنه جرى تيسير كافة التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بالاضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين، في ظل "جائحة كورونا"، التي تجتاح دول العالم.

وأضاف المحافظ أنه وجه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، مؤكداً رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة اللجان.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزاً، بإجمالي 172 لجنة فرعية، وعدد 515 ألف و790 ناخباً وناخبة، وتضم الدائرة الأولى قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي، باجمالي عدد ناخبين 248 ألف و337 ناخب، موزعين على 46 مركزاً انتخابياً، يضم 90 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحاً.

أما الدائرة الثانية فتضم أقسام الجنوب 1و2 وأحياء المناخ والزهور، بإجمالي عدد ناخبين 267 ألف و453 ناخباً، موزعين على 52 مركزاً انتخابياً، يضم 82 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحاً.