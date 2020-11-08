محافظ بورسعيد من "عمليات انتخابات النواب": نتعامل مع البلاغات فوريا

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ صباح اليوم، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم عزب المشرف العام على إدارة الأزمات وغرفة العمليات، والأجهزة المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم، للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ، ومتابعة أعمال فرز الأصوات.

وأوضح الغضبان، أن ٩٨ مركزا انتخابيا يضم ١٧٢ لجنة، على مستوى بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدا انتظام العمل فى جميع اللجان الانتخابية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإلزام الناخبين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت، وصلوا إلى مقرات اللجان في المواعيد المحددة، وباشروا عملهم.

وكان اليوم الأول للانتخابات شهد قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، بسهولة ويسر دون رصد أى مشكلات، بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للتيسير على المواطنين بالتعاون ما بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وطالب محافظ بورسعيد، المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مشيرا إلى أن التصويت يستمر حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

يذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية، وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، حيث تضم الدائرة الأولى قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين على ٤٦ مركزا انتخابيا يضم ٩٠ لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحا.

وتضم الدائرة الثانية، أقسام الجنوب ١و٢ وأحياء المناخ والزهور بإجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين على ٥٢ مركزا انتخابيا، بهم ٨٢ لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحا.