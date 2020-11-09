لجنة الرئيس: السلاب يحصد 267 صوتا والسنباطي 192 وسمر فودة 173

أسفرت نتائج المؤشرات الأولية لفرز لجنة 121 بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، والتي أدلى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته أمس الأول، في أول أيام انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، عن حصول محمد مصطفى السلاب على أعلى الأصوات باللجنة، حيث حصل على 267 صوتا، وعمرو السنباطي على 192 صوتا، وسمر فرج فودة 173صوتا، بينما حصل كل من مدحت الشريف على 129صوتا وطارق عثمان شكري على 96 صوتا، وتامر الشهاوي 61 صوتا.

وشهدت الدائرة، منافسة حادة كما اعتادت على مدار الدورات التشريعية الماضية، والمعروفة باسم "دائرة الصفوة"، والتى يتنافس عليها 54 مرشحا على النظام الفردى مقابل 3 مقاعد فقط من إجمالى مقاعد مجلس النواب .

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من استعدادت مرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقرر، واستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخب موزعون علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا حيث تم إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الالتزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددا على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين، وهما:

- قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد.

- قطاع شرق الدلتا على 42 مقعدًا.