اللجنة العامة بببورسعيد تعلن فوز أحمد فرغلي في الدائرة الثانية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحكمة بورسعيد الابتدائية نتيجة انتخابات للدائرة الثانية الغرب والجنوب والزهور والمناخ فوز أحمد فرغلى عضو مجلس النواب بالمجلس السابق بـ35 ألف صوت ضمن 20 مرشحا فى الدائرة للمقعد الفردى بفارق حوالى 13 ألف صوت عن منافسه الحسينى أبو قمر مرشح حزب الشعب الجمهورى.

وأوضحت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أن إجمالى عدد اللجان بالدائرة الثانية 82 لجنة فرعية موزعين على 52 مركزا انتخابيا، وأن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بها 267453 ناخب وعدد الذين أدلو بأصواتهم 72779 ناخب وأن إجمالى عدد الأصوات الباطلة للقائمة 13140 صوت و عدد الأصوات الصحيحة 54639 صوت.وقالت اللجنة إن القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 34040 بينما قائمة أبناء مصر حصلت على 20599 صوت وأضافت اللجنة أن إجمالى عدد الأصوات الباطلة للمقعد الفردى 6346 صوت وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة فى جميع اللجان 66433 صوتوأعلنت أن أحمد فرغلى المرشح المستقل حصل على 35595 بنسبة تزيد عن 50 % من إجمالى المقيدين بالدائرة والحسينى أبو قمر مرشح حزب الشعب الجمهورى حصل على 22381 صوت ,وباقى المرشحين طبقا لترتيبهم بكشوف المرشحين وهم عمرو السيد عيادة على 1169 صوت ,وفاتن متولى 292 صوت ,حسن النقيطى699 صوت ,وانتصار عبد السلام 172 صوت ,محمد رافع شاهين 214 صوت ,وأشرف فرج 223 صوت ,وجمال كسبة 171 صوت ,وعماد عبد الغنى 164 صوت ,ونجلة هلال 1317 صوت ,وإبراهيم زكريا 97 صوت ,وسلامة مسلم 337 صوت ,وإبراهيم عشرى 530 صوت,وسليمان جبر 100 صوت ,وحامد بندق970 صوت,وأيمن سرور 364 صوت ,وحسن قويطة 1430 صوت ,وحسام عفيفى 118 صوت ,ومصطفى محمد أحمد يوسف 100 صوت