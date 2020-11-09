اللجنة العامة في روض الفرج تعلن اكتساح "راضي" لعدد الأصوات بـ"النواب"

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بدائرة روض الفرج التي تضم لجان "روض الفرج وشبرا وبولاق"، عن نتائج فرز جميع اللجان بالدائرة، والتي أسفرت عن حصول محمد عبدالرحمن راضي، على أعلى أصوات بواقع 40365.

بينما احتل رائد إبراهيم مقدم المركز الثاني بواقع 9297 صوتا، والمركز الثالث هاني محمد الرفاعي، بواقع 7037.

إجمالي الأصوات التي حصل عليها الناخبون

محمد عبد الرحمن راضي: 40365

إبراهيم إدوارد إبراهيم: 1667

محمد فوزي: 2411

أمل حسني شاذلي: 750

رائد إبراهيم مقدم: 9297

عماد حمدي عبد الرحمن: 544

نوزاد سيد: 181

مونيكا مجدي: 4790

مجدي مينا: 2149

هاني محمد الرفاعي: 7037

إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 80686

إجمالي عدد الأصوات الباطلة: 11495

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة: 69191

نتيجة القوائم المشاركة بانتخابات مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر: 59907

قائمة تحالف المستقلين: 9481