اللجنة العامة في روض الفرج تعلن اكتساح "راضي" لعدد الأصوات بـ"النواب"
كتب:
حسن شحاته
08:10 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
اللجنة العامة بدائرة روض الفرج
أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بدائرة روض الفرج التي تضم لجان "روض الفرج وشبرا وبولاق"، عن نتائج فرز جميع اللجان بالدائرة، والتي أسفرت عن حصول محمد عبدالرحمن راضي، على أعلى أصوات بواقع 40365.
بينما احتل رائد إبراهيم مقدم المركز الثاني بواقع 9297 صوتا، والمركز الثالث هاني محمد الرفاعي، بواقع 7037.
إجمالي الأصوات التي حصل عليها الناخبون
محمد عبد الرحمن راضي: 40365
إبراهيم إدوارد إبراهيم: 1667
محمد فوزي: 2411
أمل حسني شاذلي: 750
رائد إبراهيم مقدم: 9297
عماد حمدي عبد الرحمن: 544
نوزاد سيد: 181
مونيكا مجدي: 4790
مجدي مينا: 2149
هاني محمد الرفاعي: 7037
إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 80686
إجمالي عدد الأصوات الباطلة: 11495
إجمالي عدد الأصوات الصحيحة: 69191
نتيجة القوائم المشاركة بانتخابات مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر: 59907
قائمة تحالف المستقلين: 9481