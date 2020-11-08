33.40% نسبة التصويت في انتخابات النواب بجنوب سيناء

اختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، بنسبة تصويت بلغت 33.40%، بحسب ما أعلنت غرفة متابعة الانتخابات، في اليوم الثاني والأخير الأحد، لانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الانتخابات مرت بسلام، ولم تتلقى غرفة العمليات بديوان عام المحافظة أي شكاوى، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً من المواطنين على مدار يومين، للتصويت داخل 29 لجنة فرعية، و15 مقر انتخابي، وبلغت النسبة العامة للتصويت 33.40%، بإجمالي 30 ألف و138 ناخباً.

وقال المحافظ إن مدينة الطور سجلت أعلى نسبة تصويت، بعدد 10 آلاف و421 ناخباً، من أصل 35 ألف و970 ناخباً، تليها مدينة رأس سدر بعدد 5 آلاف و390 ناخباً، من أصل 14 ألف و49 ناخباً، ثم مدينة دهب بعدد 4624 ناخباً، من أصل 6902 ناخباً، وشرم الشيخ 2311 ناخباً، من أصل 13360 ناخباً، وأبوزنيمة 2232 ناخباً، من أصل 5231 ناخباً، ومدينة نويبع 2229 ناخباً، من أصل 5664 ناخباً، ثم مدينة أبورديس 1596ناخباً، من أصل 5514 ناخباً، ثم مدينة سانت كاترين 1172 ناخباً، من إجمالي 3328 ناخباً، وأخيراً مدينة طابا 163 ناخباً، من أصل 217 ناخباً.