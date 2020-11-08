بنسبة 27%.. 725 ألف مواطن بالمنوفية أدلوا بأصواتهم في انتخابات النواب

أكدت مصادر بغرفة عمليات محافظة المنوفية، أن 725 ألف مواطن أدولوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب على مستوى 6 دوائر انتخابية، كما شهدت اللجان تواجد مكثف للمرأة وكبار السن والشباب.

وأضافت المصادرلـ"الوطن"، أن تلك المؤشرات أولية، ونسبة المشاركة بلغت 27% من إجمالي أعداد الناخبين المسجلين في قاعدة المحافظة.

وتشمل محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألف و758 ناخبًا داخل "926" لجنة فرعية و512 مقراً إنتخابياً و6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.