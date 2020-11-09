أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-11-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي، وذلك مقارنة بتعاملات مساء أمس.

وترصد "الوطن" استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب عيار 24 وعيار21 وعيار 18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 969 و971 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 848 إلى 850 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6784 إلى 6800 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

وسجل سعر الأوقية خلال التعاملات المبكرة من صباح الاثنين مستوى 1962 دولارا، لترتفع بنحو 11 دولارا مقارنة بأسعار أمس، أما سعر الجنيه الذهب 441.56 دولار.

وعالميًا، كان الذهب قد اختتم تعاملات الجمعة على ارتفاع متجهًا نحو أكبر مكسب أسبوعي في 3 أشهر، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1953.21 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1954.20 دولار للأوقية.

ولفت تقرير سبائك إلى أنّ الفضة أنهت أسبوعها عند 23.64 دولار للأوقية بفارق هبوط 0.70 سنت عن سعر الافتتاح الأسبوعي متأثرة بقوة الدولار، ومن المتوقع أن تعود الفضة للصعود مع الذهب مع زيادة انتشار فيروس كورونا عالميا.

وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي، أنّه يوجد هبوط في أسعار الذهب للشهر الثالث، إذ يقترب من 1860 دولارًا، عكس توقعات المحللين، وأنهى أسبوعه تحت مستوى 1880 دولارًا بسبب قوة الدولار، مضيفة أنّ الأونصة عادت للارتفاع نهاية الأسبوع بعد أن عجزت عن كسر الدعم 1860 دولارًا.

الطريقة الصحيحة للاستثمار في الذهب

ووفقا لموقع "ويكي هاو"، يعد الذهب هو الاستثمار المفضل للكثير من الأغنياء خلال فترة كبيرة، وكذلك الاستثمار الأكثر شهرة من بين جميع المعادن الثمينة، إذ من السهل أن يتم استبداله باستثمار آخر، كما أنّه قابل للحمل والنقل، ومتفق على قيمته الغالية في كل مكان في العالم.

ووجه "ويكي هاو" نصائح لراغبي الاستثمار في الذهب والتي تشمل جمع وتخزين الذهب المستعمل، إذ يعد شراء الذهب الخردة أنسب طريقة لتجنب المخاطر للاستثمار في هذا المورد، كما أنّه من الضروري أن يتم تكوين علاقة جيدة مع التجار بمحلات الرهن المحلية للتواصل معهم في حالة قدوم أي شخص يرغب في بيع مصنوعات ذهبية لا يرغب المحل في شرائها.