أسعار الذهب اليوم الأحد 8-11-2020 في مصر.. مستمر في استقراره

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الحالي، مقارنة بتعاملات مساء أمس، وترصد "الوطن" استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب عيار 24 و عيار21 وعيار 18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 969 و971 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 848 إلى 850 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6784 إلى 6800 جنيه.

وقال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنّ ما حدث لأسعار الذهب هو نتيجة طبيعية للانتخابات الأمريكية الخاصة بالرئاسة التي تؤثر على أسعار الذهب على المستوى العالمي والمحلي، وتوقع نجيب أن يواصل الذهب ارتفاعه، لافتا إلى أنّ الانتخابات أثرت على حركة المبيعات التي تشهد ركودا في البيع والشراء.

وأوضح رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أنّ مبيعات الذهب ظهرت بصورة أكبر من الأسابيع الماضية.

وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي، أنّه يوجد هبوط في أسعار الذهب للشهر الثالث، إذ يقترب من 1860 دولارا، عكس توقعات المحللين، وأنهى أسبوعه تحت مستوى 1880 دولارا بسبب قوة الدولار، مضيفة أنّ الأونصة عادت للارتفاع نهاية الأسبوع بعد أن عجزت عن كسر الدعم 1860 دولارا.

ولفت تقرير سبائك إلى أنّ الفضة أنهت أسبوعها عند 23.64 دولار للأونصة بفارق هبوط 0.70 سنت عن سعر الافتتاح الأسبوعي متأثرة بقوة الدولار، ومن المتوقع أن تعود الفضة للصعود مع الذهب مع زيادة انتشار فيروس كورونا عالميا.

نصائح للمواطنين عند شراء الذهب

وقدّم موقع ويكي هاو، نصائح عند شراء الذهب، شملت التأكد من وجود الدمغة على مشغولات الذهب، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر خاصة حول الحواف.

نصائح للمواطنين لمعرفة الفرق بين الذهب الصيني والذهب الأصلي

كما قدّم أحد تجار مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، لـ"الوطن"، نصائح للمواطنين ليتمكنوا من معرفة الفرق بين الذهب الأصلي والصيني، تتمثل في العلم بأنّ درجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الطبيعي، وتظهر تغيرات في لون الذهب الصيني عكس الذهب الطبيعي الذي يحتفظ بلونه بشكل أفضل، كما يجب أن يحصل المشتري من البائع على فاتورة ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية، ويجب شراء الذهب من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو جرى التعامل معه من قبل.