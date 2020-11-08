بسبب إجازة البورصة.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ 850 جنيه

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر، مقارنة بأسعار صباح اليوم،بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن كانت شهدت الأسعار، ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار أعيرة الذهب المختلفة من عيار 24 و21 و18، في محلات الصاغة وجاءت كالتالي:

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 969 و971 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب، عيار 21 بين 848 و850 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و800 جنيه.

الانتخابات الأمريكية تتخللها الضبابية وقلق من شغب قادم

وحول علاقة ارتفاع أسعار الذهب بالانتخابات الأمريكية قال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، أن الانتخابات الأمريكية يشوبها بعض الاضطرابات، فهي لا تسير بشكل سلس، وسط اتهامات من الطرفين بالتزوير، والتهديد بوجود أعمال شغب من قبل أنصار كل مرشح، ما جعل عددا كبيرا من المحال تحتمي بحواجز خشبية، موضحًا أن نتيجة لهذه الاضطرابات اتجه المستثمرون وكبار رجال الأعمال وحتى البنوك اتجهت للتحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن وحافظ للقيمة.

واتفق معه في نفس الاتجاه خبير الأوراق المالية محمد نظامي، حيث قال في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" إن من الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب في الأوقات الضبابية خاصة خلال فترات الانتخابات الأمريكية، وسط تهديدات بوقوع حالات شغب من قبل أنصار كل مرشح، ما جعل الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد للمستثمرين حاليًا.

إلى أين يتجه الذهب خلال الفترة القادمة؟

ووفقًا لتوقعات نظامي فإن أسعار الذهب ستحدد خلال الأيام المقبلة بعد إعلان نتيجة الفائز في الانتخابات الأمريكية، فإن سار الأمر بشكل جيد، ستعود أسعار الذهب إلى طبيعتها مرة أخرى، أما في حالة وجود حالات شغب فإنه يتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مرات.