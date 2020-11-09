البيان الإحصائي لدائرة المرج.. فوز أحمد علي مرشح مستقبل وطن

أعلن المستشار عبدالباسط الشاذلي، رئيس اللجنة العامة لدائرة المرج، البيان الإحصائي للانتخابات بدائرة المرج، الذي جاء علي النحو التالي، وتضمن أنّ نحو 75632ناخبا أدلوا بأصواتهم، وبينهم 63221 صوتا صحيحا و12411 صوتا باطلا.

وأشار إلى أنّ عمليات الفرز أسفرت عن حصول النائب الحالي عن الدائرة والمرشح الحالي عن حزب مستقبل وطن، أحمد علي، على 33449 صوتا، بما يعني فوزه مباشرة بمقعد من مقعدي الدائرة، تلاه النائب الحالي عن الدائرة ومرشح حزب الوفد عيد هيكل بـ17965 صوتا، ثم المرشح المستقل محمد رضا البنا الذي حصل على 15196 صوتا.

وحلّ رابعا عياد رزق بـ9892 صوتا، ثم النائب الحالي عن الدائرة خالد أبوطالب بـ7533 صوتا، ثم عمر عبدالله رفاعي بـ7315 صوتا، ثم وائل شوشة مرشح حزب الحركة الوطنية بـ5503 أصوات، وإسماعيل رشدي 2917 صوتا، وأحمد حنفي سكران 2910.

وعدد الناخبين المقيدين بالدائرة يبلغ نحو 429 ألف ناخب موزعين على 75 لجنة فرعية بـ27 مقرا انتخابيا، ويتنافس في الانتخابات 27 مرشحا على مقعدي الدائرة بينهم الـ3 نواب الحاليين عن الدائرة.