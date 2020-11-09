بث مباشر.. إعلان نتيجة فرز أصوات الداخل بدائرة ميت غمر في الدقهلية

تقدم "الوطن"، بثا مباشرا لإعلان نتيجة فرز أصوات الداخل بدائرة ميت غمر في الدقهلية.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إذ يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي: القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وحرصت عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة، على تقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بالمقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.