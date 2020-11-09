التراس لـ"المستثمرات العرب": السيسي يكسر الحواجز مع العرب والأفارقة

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنَّ الدولة المصرية حريصة على التكامل والتعاون العربي والأفريقي المشترك لصالح خدمة الشعوب الصديقة والشقيقة.

وقال "التراس"، خلال استقباله الشيخة فجر بنت على آل خليفة، رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين، والدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب اليوم، إنَّ الجميع يري بعينه قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر، وعبوره بها من "التشتت" إلى "الاصطفاف"، ومن "الفوضى" إلى "الاستقرار"، مؤكّداً أنَّ قيادة مصر تعطي الأمة العربية والإفريقية اهتمام لا محدود لكسر الحواجز والحدود، لتشكيل تكتلاً اقتصادياً صناعياً وخدمياً.

يأتي اللقاء في أعقاب رعاية الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس "العربية للتصنيع"، لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، حيث افتتحت أعماله بجامعة الدول العربية، وعُقد جلساته من مدينة الجلالة.

وقالت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان صادر عنها قبل قليل، إنَّ اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والشقيقة مملكة البحرين من خلال لجنة التنمية المستدامة للاتحاد بالبحرين.

وأضافت أنَّه تمّ أيضاً التعرف على صناعات ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع، والتي تمثل قلعة الصناعة الوطنية المصرية، وبصورة خاصة الصناعات المدنية والطبية.

كما تفقد وفد اتحاد المستثمرات العرب بتفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب التقني والمهني، حيث اطلعوا على أحدث نظم تدريب الكوادر البشرية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وفي ختام اللقاء، قدمت الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة، درع تقدير للفريق عبدالمنعم التراس، في إطار رعايته لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، وأيضًا بمناسبة دعمه للمرأة المصرية والعربية والإنجاز الذي حققه باسم العرب ومصر في قطاع الصناعة والتدريب الصناعي على أحدث التقنيات التكنولوجية.