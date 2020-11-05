مسؤول أجنبي لـ رئيس العربية للتصنيع: مصر أكبر مستثمر في العالم

"مصر أكبر مستثمر في العالم"، عبارة وردت على لسان الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أمس، خلال مشاركته في احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بعيد الإنتاج الحربي السادس والستين، والذي يتواكب مع ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية.

وقال "التراس"، إنه كان في أحد الحوارات مع مسئول شركة أجنبية كبيرة جداً، وطلب تخفيض تكلفة المشروع الذي يعملون عليه سوياً، وتابع: "ورد الراجل تخفضوا ايه.. مصر أكبر مستثمر في العالم".

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات له، إلى أن حجم الإنفاق في المشروعات مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، هو 186 مليار يورو، حسبما ذكر المستثمر العالمي لـ"التراس".

ولفت إلى أن حجم المشروعات في مصر كبيرة جداً، وفي كافة الاتجاهات بالدولة المصرية، مردفاً: "وده بيتم في وقت واحد، وحجم كبير جداً لم يحدث في تاريخ مصر، ولن يتكرر مرة أخرى".

وشدد على أن حجم المشروعات المنفذة في مصر اليوم هو "غير مسبوق"، ولن يتكرر.

وأكد على أهمية أن تستفيد الصناعة الوطنية من حجم المشروعات المنفذ في البلاد حالياً، وحجم الإنفاق الضخم على التنمية اليوم.

وأشار إلى أنه حينما تحرك للذهاب إلى مقر قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي في مدينة السلام، مقر الاحتفال، استغرق الطريق معه نحو 20 دقيقة فقط، بعدما كان يظن أنه سيستغرق ساعة كاملة، بفضل المشروعات والطرق الجديدة.

وواصل: "ده طبعاً مجهود ضخم جداً، ومش من فراغ"، مشدداً على أن المستقبل القادم لمصر أفضل مما كان عليه الوضع، وأن حجم الأعمال في مصر كبير ويسمح للصناعة أن تنمو وتتقدم.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته، قائلاً: "بفضل المجهود المبذول على الأرض النهاردة أحسن من امبارح.. وبكرا إن شاء الله أحسن من النهاردة".