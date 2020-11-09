إعلان الحصر العددي لانتخابات النواب في بنها وكفر شكر

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النواب بدائرة بنها وكفر شكر، برئاسة المستشار طارق أبوزيد، الحصر العددي لنتائج الدائرة بعد انتهاء فرز الأصوات.

وجاء الحصر كالتالي بالنسبة للقوائم عدد الناخبين المقديدين 590514، ومن أدلوا بأصواتهم 203631، والباطلة 39359 والصحيحة 164272.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، على 115778، وقائمة المستقلين 48494.

وبالنسبة للفردي والمخصص لها 3 مقاعد، إجمالي من أدلوا بأصواتهم 203631، والباطلة 11469، والصحيحة 192162.

وحصل المرشحون مجدي سيف، مستقبل وطن، 104880، جمال حجاج، الشعب الجمهوري، 10441، جمال فؤاد، وشهرته عربي فؤاد، مستقبل وطن، 102441، محمد عبدالفتاح 8110، مجدي مسعود 72696، إبراهيم سرحان 14515، خالد عبد المحسن 11187، عبدالحميد القاضي 6879، مجدي عبدالبديع 7467، أدهم عطية 16028، سعيد ندا 14686، محمد الطحلاوي 6686، محمد المسلمي 6861، محمد الأشهب 8033، حمادة عوض 7835، علاء صبيح 6193، جمال كوش 7430، محمد محيي 3228، هشام الجندي 4400، محمد منصور كابتن رمزي 10798، خالد فاروق 4735، السيد عبداللطيف 2854، سمير الحلواني 1940، محمد نصر 2513، طارق حسين 2438 ومحمد عبدالرحمن 1884، أحمد فارس 2237، محمد الزهار 2718، صبحي عفيفي 2469، كمال الصياد 3920، إيهاب إمام 16981