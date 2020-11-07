تواجد أمني مكثف أمام لجان انتخابات "النواب" بالقليوبية

شهدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، اليوم السبت، استعدادات أمنية مكثفة أمام اللجان، استعدادا لاستقبال الناخبين في أول أيام الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن تفتح 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية، كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، لضمان نجاح العرس الديمقراطي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأوضح المحافظ أنه تم وضع علامات استرشادية للوقوف عليها لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتخصيص فرد بكل لجنة لتوفير الكمامات اللازمة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأعلن "الهجان"، تشكيل لجان متابعة وعقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وربطها بالغرف الفرعية بمجالس والمدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لاستقبال أي شكاوى من الناخبين والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ خلال هذا العرس الديمقراطي.

كما تفقد المحافظ أمس عددًا من المقرات الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على جاهزية المقار وتوافر التندات لحماية الناخبين، وأشار تجهيز 1047 لجنة فرعية موزعة على 487 مقرًا انتخابيًا موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي، إضافة إلى توفير طبيب وممرضة بكل لجنة وأدوات طبية ومطهرات باللجان وبوابات للتعقيم علي البوابات، مشيرًا إلى أن عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يتخطى 3 ملايين و200 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

وأهاب المحافظ بجموع المواطنين الخروج الى صناديق الاقتراع للتعبير عن آرائهم والمشاركة السياسية.

كما أنهت مديرية الأمن باشراف اللواء فخر الدين العربي استعداداتها للانتخابات بتطبيق خطة أمنية محكمة، تضمنت إقامة حرم آمن أمام اللجان وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر أفراد أمن سريين بمحيط اللجان لتأمين المواطنين خلال عملية التصويت بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث.

كما نُشرت الخدمات المرورية لتيسير الحركة أمام اللجان ومنع الزحام، وذلك برئاسة العميد عبدالعظيم سعيد مدير مرور القليوبية، فيما أعلن جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف الإجازات للأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفيات الجامعية لحين الانتهاء من الانتخابات.